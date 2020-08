Győzött és ismét történelmet írhat a Minaji FC

Győzelemmel hangolt a Voliny Luck elleni feljutási rangadójára az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaji FC. Vaszil Kobin legénysége ezúttal a Kramatorszk csapatát verte két góllal idegenben.

A kárpátaljai csapat már az első játékrészben is kezdeményezőbb volt, aminek meg is lett az eredménye, a félidő 39. percében Rusztam Ahmedzade szerezte meg csapata számára a vezetést. A minajiak egygólos előnnyel mehettek szünetre.

A második játékrészben is akadt még izgalmas esemény, sőt újabb gól is született a találkozón. Danilo Knis talált be a Kramatorszk kapujába, ezzel beállítva a 0:2-es végeredményt, mivel többször nem volt eredményes egyik csapat sem. Vaszil Kobin csapata ezzel pontszámban beérte a listavezető Ingulec Petrove csapatát, akik hazai pályán játszottak 1:1-es döntetlent a lembergi Rukh ellen. Az Ingulec egy öngóllal szerzett vezetést a 87. percben, de a vendégeknek a 91. percben sikerült büntetőből egyenlíteniük. A Voliny Luck a Hirnyik-Szport csapatát ütötte ki 3:0-ra, így ők is magabiztosan készülhetnek a Minaji FC elleni idegenbeli rangadóra.

Az utolsó forduló előtt még mindig öt csapat pályázik a három feljutó hely egyikére. A 30. forduló központi mérkőzése a már említett Minaji FC–Voliny Luck összecsapás lesz, a Rukh a Kramatorszkot fogadja, az Ingulec a kiesés ellen küzdő Balkani Zorjához látogat, az Agrobiznesz Volocsiszk pedig az Obolony Brovar Kijevet látja vendégül.

Mint arról korábban már beszámoltunk, Ung-vidéken a profi futball mellett újraindult az amatőr futballélet is. A járási Szuperkupa után az Ungvári városi labdarúgó-bajnokság is kezdetét veszi. A pontvadászat az előzetes tervek alapján augusztus 18-án indul és novemberben ér majd véget. A bajnokságra előzetesen nyolc csapat nyújtotta be nevezését: Őrdarma, Nevicke, Szerednye, és az ungvári Radvánc, Eko, Turbogaz, Építő és Vopak egyesületek.

Az ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának eredményei:

Kramatorszk–Minaji FC 0:2

Csernomorec Odessza–Agrobiznesz Volocsiszk 0:1

Ingulec Petrove–Rukh Lviv 1:1

Kremin Kremencsuk–Balkani Zorja 0:0

Mikolajiv–Metalurg Zaporizzsja 1:1

Obolony Brovar Kijev–Metaliszt 1925 Harkiv 3:0

Prikarpattya Ivano-Frankivszk–Cserkascsina 4:1

Voliny Luck–Hirnyik-Szport 3:0

A tabella állása: 1. Ingulec 59 pont, 2. Minaji FC 59 p., 3. Agrobiznesz 57 p., 4. Voliny 57 p., 5. Rukh 55 p./28 mérkőzés […] 14. Balkani 24 p., 15. Metalurg 22 p./28 mérk., 16. Cserkascsina 7 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma