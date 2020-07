Három év után bajnok a Real Madrid, érik a kijevi ezüst

A spanyol labdarúgó La Liga 37. fordulójában ismét győzött a Real Madrid, ezzel a királyi gárda egy fordulóval a bajnokság vége előtt megszerezte 34. bajnoki címét.

A Barcelona hatalmas meglepetésre hazai pályán szenvedett vereséget a középmezőnyhöz tartozó Osasuna csapatától. Az ukrán Premier Ligában szintén az utolsó előtti fordulót rendezték, ahol a friss kupagyőztes Dinamo Kijev az ezüstéremért folytatott versenyben legnagyobb riválisát, a Zorja Luhanszkot verte hazai pályán. Nagy meglepetésre a szintén éremért küzdő csernyihivi Deszna hazai pályán szenvedett kétgólos vereséget az Olekszandrija ellen. Az angol Premier League 36. fordulójában a Leicester és a Manchester United is győzni tudott, így továbbra is tapadnak az előttük álló Chelsea csapatára.

A Real Madrid a francia Karim Benzema duplájával intézte el a Villarealt, akik a 83. percben tudtak szépíteni Iborra góljával. A huszonegy gólos Benzema csupán két találattal marad le Lionel Messitől a góllövőlistán. A francia támadó a mérkőzés első gólját Modric passza után szerezte a 29. percben, másodszor pedig a 77. percben talált be büntetőből. A 96. percben Asensio is szerzett egy gólt, de a videobíró használata után kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. Az FC Barcelona már a 15. percben hátrányba került, de Messinek a 62. percben sikerült egyenlítenie. A 77. percben hiába került emberelőnybe a Barca, a győztes gólt a vendég Osasuna szerezte a 94. percben Roberto Torres révén.

A Zorja Luhanszk már a második percben vezetést szerzett Kijevben, de a Dinamo gyorsan megfordította a mérkőzés állását. Két percen belül Bujalszkij két gólpasszt is kiosztott, a 14. percben Cigankov, a 15. percben pedig Szidorcsuk talált be a vendégek kapujába. A 34. percben Cigankov másodszor is betalált, ezzel beállítva a 3:1-es végeredményt. A Dinamo az utolsó fordulóban a Kolosz Kovalyovkához látogat, a Zorja pedig a Desznát fogadja.

Az angoloknál is közeleg a véghajrá, de még nem dőlt el a Bajnokok Ligája indulást érő helyek sorsa. A negyedik helyen álló Leicester a Sheffield ellen nyert 2:0-ra, a Manchester United pedig a Crystal Palace vendégeként szintén ugyanilyen arányban.

Az olasz Serie A 33. fordulójában idegenben gálázott az Inter, és jött fel a tabella második helyére, csupán hat pontra lemaradva az éllovas Juventustól.

A spanyol La Liga 37. fordulójában:

Real Madrid – Villareal 2:1

Barcelona – Osasuna 1:2

Getafe – Atletico Madrid 0:2

Valencia – Espanyol 1:0

Real Sociedad – Sevilla 0:0

Atletic Bilbao – Leganes 0:2

Eibar – Valladolid 3:1

Betis – Alaves 1:2

Celta Vigo – Levante 2:3

Mallorca – Granada 1:2

A tabella állása: 1. Real Madrid 86 p., 2. Barcelona 79 p., 3. Atletico Madrid 69 p., 4. Sevilla 67 p., 5. Villareal 57 p. […] 18. Leganes 35 p., 19. Mallorca 32 p., 20. Espanyol 24 p.

Az ukrán Premier Liga 31. fordulójában:

Felsőház:

Deszna – Olekszandrija 1:3

Dinamo Kijev – Zorja 3:1

Sahtar Donyeck – Kolosz Kovalyovka 2:0

A tabella állása: 1. Sahtar 81 p., 2. Dinamo 59 p., 3. Zorja 57 p., 4. Deszna 55 p.

Alsóház:

FK Lviv – Olimpik Donyeck 1:5

Vorszkla – Mariupol 1:2

A tabella állása: 7. Dnyipro-1 40 p., 8. Mariupol 36 p. […] 11. FK Lviv 24 p., 12. Karpati Lviv 15 p. – kizárva .

Az angol Premier League 36. fordulójában:

Everton – Aston Villa 1:1

Leicester – Sheffield 2:0

Crystal Palace – Manchester United 0:2

Southampton – Brighton 1:1

A tabella állása: 1. Liverpool 93 p., 2. Man. City 75 p., 3. Chelsea 63 p., 4. Leicester 62 p., 5. Man. United 62 p. […] 19. Aston Villa 31 p., 20. Norwich 21 p.

Az olasz Serie A 33. fordulójában:

Torino – Genoa 3:0

Spal – Inter 0:4

A tabella állása: 1. Juventus 77 p., 2. Inter 71 p., 3. Atalanta 70 p., 4. Lazio 69 p. […] 15. Torino 37 p. […] 17. Genoa 30 p. […] 20. Spal 19 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma