Hatodszor Európa trónján a Bayern

A német Bayern München labdarúgócsapata a PSG-ben nevelkedő Kingsley Coman góljával 1:0-ra győzött a francia Paris Saint-Germain ellen a lisszaboni Bajnokok Ligája-döntőben, így története során hatodik alkalommal nyerte meg a legrangosabb európai kupasorozatot (BEK: 1974, 1975, 1976 és BL: 2001, 2013, 2020).

Az európai kupák történetében először fordult elő, hogy augusztusban rendezzék meg a Bajnokok Ligája-döntőt, és ugyancsak első alkalom volt, hogy nézők nélkül kerüljön rá sor. Az sem fordult még elő, hogy a két döntős csapatnál legyen magyar érdekeltség (Lőw Zsolt a PSG másodedzője). Szintén egyedülálló példa, hogy az egyik résztvevő úgy érkezett a fináléra, hogy a megelőző huszonegy mérkőzését (ebből húsz volt tétmeccs) kivétel nélkül megnyerte. A Bayern München december 7-e óta nem talált legyőzőre, és a Bajnokok Ligáját is úgy nyerte meg, hogy minden mérkőzésük után győztesen hagyták el a pályát. A bajorok ezzel is történelmet írtak, mivel ez előttük egyetlen csapatnak sem sikerült. A német csapat a bajnoki cím és a kupagyőzelem után a BL-serleget is begyűjtötte, szeptember 24-én pedig a budapesti Puskás Arénában csapnak majd össze az Európa Liga-győztes Sevilla csapatával az Európai Szuperkupáért.

A mérkőzés első igazán nagy lehetőségét a párizsiak hagyták ki, Neymar helyzeténél kétszer is védenie kellett Manuel Neuernek. A kimaradt párizsi helyzetre a 2019–2020-as kiírás góllövőlistáját élen záróRobert Lewandowski kapufával válaszolt. A szünet előtt mindkét gárdának voltak még nagy lehetőségei, de gólt nem sikerült szerezniük. Párizsi oldalon Angel Di Maria lőtt kapu fölé, majd Kylian Mbappé hagyott ki újabb helyzetet. A németeknél Lewandowski fejesét hárította Keylor Navas. A szünet előtt nem sokkal a Bayern játékosai büntetőt reklamáltak az olasz játékvezetőnél, Daniele Orsatónál, aki nem látta szabálytalannak a párizsi Thilo Kehrert a tizenhatoson belül eleső Kingsley Comannal szemben. Comana második félidőben betalált nevelőegyesülete hálójába: Kimmich jobbról érkező beadása pontosan érkezett a francia szélső fejére, aki hét méterről nem hibázott. A PSG-nek ugyan megvolt a lehetősége az egyenlítésre, Marquinhos az öt és feles vonaláról lőhetett, de Neuer lábbal védett. Az utolsó percekben Choupo-Moting négy méterre a kaputól nem tudott beleérni Neymar középre lőtt labdájába. Bár mindkét csapat rászolgált volna a végső győzelmre, senki nem vitathatja a Bayern megérdemelt diadalát.

Bajnokok Ligája, döntő:

Lisszabon, Estadio da Luz, zárt kapuk mögött.

Paris Saint-Germain (francia) – Bayern München (német) 0:1

Gólszerző: Coman 59.

További vasárnapi eredmények:

Magyar OTP Bank Liga, 2. forduló:

Újpest FC – Budafoki MTE 1:1 (Simon K. 35. és Zsóri 69.)

Merkantil Bank Liga (másodosztály), 5. forduló:

Vasas – Haladás 2:2 (Silye 81., Hidi M Sándor 85. és Mocsi 21., Csilus 57.)

A Vasas második gólját a nagydobronyi Hidi M Sándor szerezte.

Gyirmót FC – Debreceni VSC 1:0 (Varga 40.)

Debreceni EAC – Nyíregyháza Spartacus FC 1:0 (Nagy 85.)

Ukrán FavBet Liga, 1. forduló:

Ingulec Petrove – Dnyipro-1 1:1

Vorszkla Poltava – Rukh Lviv 5:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma