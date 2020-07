Hétvégén startol a Forma-1

Ezen a hétvégén ismét nekifut a 2020-as szezonnak a Forma–1 – ezúttal Ausztrália helyett már Ausztriában.

Újragondolt versenynaptár

Ausztrália után az F1 hamar bejelentette a vietnámi és a bahreini versenyek halasztását, pár nappal később a holland, a spanyol és a monacói versenyt, aztán az Azeri Nagydíjat, április elején a Kanadai Nagydíjat is bizonytalan időre elnapolták. Később jelezték, idén már nem lesz monacói és francia futam, aztán a holland versenyt is 2021-re halasztották, és a közelmúltban az azeri, a szingapúri és a japán helyszínekről is lemondott a sorozat.

Március végén ezzel párhuzamosan megkezdték az új menetrend kialakítását. Az ausztriai szezonnyitó lehetőségéről először április második felében kezdett beszélni a Red Bull, hivatalossá viszont csak május legvégén vált, hogy Spielberg lesz a nyitány helyszíne. Az F1 egyelőre az első 8 nagydíj menetrendjét jelentette be, két pálya, a Red Bull Ring és Silverstone két nagydíjat rendez egymás után.

A versenynaptár európai szakasza

július 5.: Spielberg (Ausztria)

július 12.: Spielberg (Ausztria)

július 19.: Mogyoród (Magyarország)

augusztus 2.: Silverstone (Nagy-Britannia)

augusztus 9.: Silverstone (Nagy-Britannia)

augusztus 16.: Barcelona (Spanyolország)

augusztus 30.: Spa-Francorchamps (Belgium)

szeptember 6.: Monza (Olaszország)