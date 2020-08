Kialakult az Európa Liga negyeddöntőjének mezőnye

A csütörtök esti mérkőzések után teljessé vált annak a nyolc csapatnak a névsora, akik megküzdhetnek az elődöntőbe jutásért a labdarúgó Európa Ligában.

Szerdán a Sahtar Donyeck, a Manchester United, az Internazionale és a Köbenhavn harcolta ki a továbbjutást. Hozzájuk csatlakozott csütörtök este az angol Wolverhampton, a spanyol Sevilla, a német Leverkusen és a svájci Basel csapata.

A Sevilla az olasz AS Roma csapatán jutott túl. Az ötszörös Európa Liga-győztes spanyol csapat Reguilon és En Nesyri góljaival ütötte ki az olaszokat. A továbbjutásról a németországi Duisburgban rendezett egyetlen mérkőzés döntött, mivel a párharc első találkozóját elhalasztották a járványhelyzet miatt. A német Leverkusen egygólos győzelmet aratott a skót Glasgow Rangers ellen, ami elég volt a továbbjutáshoz, mivel idegenben is 3:1-re nyertek a Gyógyszergyárosok. A mérkőzés egyetlen találatát Diaby szerezte az 51. percben. A Basel az idegenbeli háromgólos sikere után hazai pályán is megverte a német Frankfurt gárdáját, így simán továbblépett a következő körbe. A Wolverhampton a görög Olimpiakosz Piruszt fogadta, és győzte le egy góllal. Mivel Görögországban 1:1-es döntetlent értek el a csapatok, így a Wolves jutott a legjobb nyolc közé.

A negyeddöntő mérkőzéseit hétfőn és kedden bonyolítják le németországi semleges helyszíneken, a továbbjutásról pedig egy mérkőzés fog dönteni.

Az Európa Liga nyolcaddöntőjének második játéknapján:

Bayer Leverkusen (német) – Glasgow Rangers (skót) 1:0 (továbbjutott a Leverkusen 4:1-es összesítéssel)

Sevilla FC (spanyol) – AS Roma (olasz) 2:0 (t. j.: Sevilla 2:0-val)

FC Basel (svájci) – Eintracht Frankfurt (német) 1:0 (t. j.: Basel 4:0-val)

Wolverhampton (angol) – Olimpiakosz Pireusz (görög) 1:0 (t. j.: Wolverhampton 2:1-gyel)

A negyeddöntő párosításai:

Wolverhampton – Sevilla FC

Manchester United – FC Köbenhavn

Sahtar Donyeck – FC Basel

Internazionale – Bayer Leverkusen

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma