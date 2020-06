Kiesett a Debrecen, megmenekült a Kisvárda, Gulácsiék bronzérmesek

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga utolsó fordulója előtt még négy csapat volt jelölt a kieső helyek egyikére, és az Európa Liga selejtezőt érő harmadik hely megszerzésére is ketten voltak esélyesek. A német Bundesligában is az utolsó fordulót rendezték, ahol az volt a kérdés, ki szerzi meg a harmadik helyet, és kinek sikerül elkerülnie a biztos kiesést.

Az NB I 33. fordulójának nyitómérkőzésén a Zalaegerszeg az ezüstérmes MOL Fehérvár csapatát látta vendégül. A vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést Hodzic góljával, de nem sikerült megtartaniuk előnyüket. A hazaiaknak Babati félpályás góljával sikerült pontot menteniük a 83. percben. A ZTE szurkolói a csapat hetedik helye mellett annak is örülhettek, hogy a gólkirály a színeikben futballozó Radó András lett 13 góllal, megelőzve a 11-11 gólos szintén zalaegerszegi Bobál Gergelyt, a paksi Könyves Norbertet, a kispesti David Lanzafamet és a felcsúti Vaneceket.

Az Újpest FC Bacsa duplájával, Simon, Novothny és Máté góljaival kiütötte a már hetek óta kieső Kaposvár gárdáját. A fővárosi lila-fehérek, akik a bentmaradásért küzdöttek, ezzel feljöttek a hatodik helyre.

Az elmúlt tizenöt évben hét bajnoki címet gyűjtő, Bajnokok Ligája és Európa Liga csoportkörbe is bejutó Debreceni VSC csapatának a kiesés elkerülése érdekében mindenképp győznie kellett volna hazai pályán a Paks csapata ellen. A találkozón a vendég paksiaknak sikerült megszerezniük a vezetést, a tizenhetedik percben Könyves Norbert talált be Kosicky kapujába. A félidő végén a paksiak második góljukat is elkönyvelhették volna, de a debreceniek szlovák kapusa nagyot védett a vendég kontrát követően. A Loki Szélpál öngóljával tudott egyenlíteni, de a győztes gólt nem tudta megszerezni a hajdúsági gárda, hiába küzdöttek az utolsó másodpercig. Az utolsó percekben két kapufát is lőttek a hazaiak, de gól már nem született a mérkőzésen, így a DVSC búcsúzott az élvonaltól. A hármas sípszó után a hazai szurkolók berohantak a pályára, és lökdösni kezdték a loki játékosait, követelték, hogy vegyék le a mezüket. A szurkolói botránynak a helyszínen tartózkodó rohamrendőrök vetettek véget. A DVSC színeiben az izsnyétei Kusnyír Erik ezúttal 80 percet töltött a pályán, Nagy Sándor és Jurij Habovda pedig a kispadon kaptak csak helyet.

Az alsókerepeci Hei Viktorral felálló Kisvárda kétgólos győzelmet aratott a Diósgyőr otthonában. Obradovic és Viana még az első félidőben találtak be a miskolciak kapujába. A második játékrészben egyik oldalon sem született gól. A Kisvárda győzelmével biztosította NB I-es tagságát.

A bajnok Ferencváros csapata a bronzéremre pályázó Mezőkövesd csapatát fogadta a Groupama Arénában, és a fővárosiaknak sikerült 54. hazai bajnokijukat is vereség nélkül lehozniuk. A zöld-fehérek Tokmac 41. percben szerzett találatával szerezték meg a győzelmet.

A Puskás Akadémia 2:1-es győzelmet aratott a Budapest Honvéd fölött, így a Fehérvár és a kupagyőztes Honvéd mellett a felcsútiak indulhatnak az Európa Liga selejtezőjében. A vendégek vezetőgóljára, melyet George szerzett a 23. percben, a hazaiak kétszer is válaszolni tudtak, előbb Nagy, majd Slagveer talált be a kispestiek kapujába.

Az OTP Bank Liga 33. fordulójának eredményei:

Zalaegerszegi TE – MOL Fehérvár 1:1

Debreceni VSC – Paks 1:1

Diósgyőri VTK – Kisvárda 0:2

Újpest FC – Kaposvár 5:0

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd 1:0

Puskás Akadémia – Budapest Honvéd 2:1

A bajnokság végeredménye: 1. FTC 76 pont, 2. MOL Fehérvár 63 p., 3. Puskás Akadémia 54 p., 4. Mezőkövesd 50 p., 5. Honvéd 44 p., 6. Újpest 43 p., 7. ZTE 43 p., 8. Kisvárda 42 p., 9. Diósgyőri VTK 41 p., 10. Paks 41 p., 11. Debreceni VSC 39 p., 12. Kaposvár 14 p.

A német Bundesliga 34. fordulójának eredményei:

Augsburg – RB Leipzig 1:2 (Gulácsi Péter és Orbán Wili nem léptek pályára a Leipzigben)

Borussia Dortmund – Hoffenheim 0:4

Frankfurt – Padernborn 3:2

Freiburg – Schalke 4:0 (Sallai Roland végig a pályán volt a Freiburgban)

Leverkusen – Mainz 1:0 (Szalai Ádám nem lépett pályára a Mainzban)

Mönchengladbach – Hertha BSC 2:1

Union Berlin – Düsseldorf 3:0

Werder Bremen – Köln 6:1

Wolfsburg – Bayern München 0:4

A bajnokság végeredménye: 1. Bayern M. 82 pont, 2. Dortmund 69 p., 3. RB Leipzig 66 p., 4. Mönchengladbach 65 p., 5. Leverkusen 63 p., […] 8. Freiburg 48 p., […] 13. Mainz 37 p., 16. Werder Bremen 31 p., 17. Düsseldorf 30 p., 18. Paderborn 20 p.

