Kupagyőztes az Arsenal, bajnokot vert az AS Roma

Az Arsenal Aubameyang duplájával fordított, és 2:1-re legyőzte a Chelsea csapatát az angol labdarúgó FA-kupa döntőjében, ezzel megszerezte 14. elsőségét a sorozatban.

Mikel Arteta tanítványai ezzel kiharcolták a részvételt az Európa Ligában. Az olasz Serie A zárófordulójában a már bajnok Juventus hazai pályán szenvedett kétgólos vereséget az AS Roma csapatától, az Inter pedig nyert az Atalanta vendégeként, ezzel a milánóiak megszerezték az ezüstérmet.

Az FA-kupa döntőjében már az ötödik percben vezetést szerzett a Premier League-ben negyedikként záró, ezzel a Bajnokok Ligája következő idényére indulási jogot szerző Chelsea: Giroud a tizenhatoson belül visszapöckölte a labdát Pulisicnek, aki közelről a hálóba lőtt. Ezzel ő lett az első amerikai, aki gólt lőtt a sorozat fináléjában.

Huszonhárom perccel később egyenlítettek az Ágyúsok: Aubameyang biztos lábbal értékesítette az általa kiharcolt büntetőt. A koronavírus-járvány miatt nézők nélkül játszott mérkőzés második félidejében a 67. percig kellett várni az újabb gólra, amikor ismét Aubameyang lépett ki remekül, és helyezett a kapust átemelve a hálóba. A gaboni csatár duplájával hozzásegítette csapatát a kupagyőzelemhez.

A bajnokságban csupán nyolcadikként végző Arsenal, amely a szombati összecsapás megnyerésével indulhat az Európa Ligában, az FA-kupa csúcstartójaként már 14. alkalommal diadalmaskodott ebben a sorozatban.

A londoni Ágyúsok edzője, Mikel Arteta az első olyan Arsenal-edző, aki játékosként is magasba emelhette a trófeát. Ezt tette a mérkőzésutáni ünneplés kezdetén Aubameyang is, aki viszont előtte földre ejtette a kupát. Mostanság ez sem számít újdonságnak, hiszen egy hete a Zenit csapatkapitánya, az egykori Chelsea-játékos Ivanovic is elejtette az orosz kupát, és mivel üvegből készült, egy része le is tört.

Az olasz bajnokság 38. fordulójában három rangadóra is sor került. A Juventus már az ötödik percben vezetést szerzett a Roma ellen Higuain góljával, de a vendégek még az első játékrészben fordítani tudtak. Előbb Kalinic talált be a 23. percben, majd Perotti értékesítette büntetőjét a 44. percben. Perotti az 52. percben duplázni tudott, ezzel beállítva az 1:3-as végeredményt.

A második hely volt a tétje az Atalanta és az Internazionale összecsapásának, ahol a vendégek rögtön az első percben megrúgták első góljukat, D’Ambrosio volt eredményes. A 20. percben Ashley Young is betalált a bergámóiak kapujába, amivel már kialakult a 0:2-es végeredmény, mivel több gól nem született a találkozón.

A Lazio nem tudta kihasználni az Atalanta botlását, sőt ők is nagyot estek.

A Napoli 3:1-re győzte le a római csapatot. Sovány vigasz a Lazio szimpatizánsoknak, hogy Immobile ismét betalált, sőt 36 góljával ő lett a Serie A gólkirálya és az európai Aranycipőt is megszerezte.

Az AC Milan három góllal verte a Cagliarit. Ibrahimovic előbb büntetőt hibázott, majd ezúttal is sikerült gólt szereznie a svéd legendának. További öt találkozót rendeznek még vasárnap este, ahol kiderül, hogy a Genoa vagy a Lecce esik ki harmadikként.

A bajnokság végeredménye: 1. Juventus 83 p., 2. Inter 82 p., 3. Atalanta 78 p., 4. Lazio 78 p., 5. AS Roma 70 p., 6. AC Milan 66 p., 7. Napoli 62 p. […] 19. Brescia 25 p., 20. Spal 20 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma