Minaji kiütéses győzelem a nyolcgólos találkozón

Az ukrán labdarúgó másodosztály 26. fordulójában a Minaji FC a sereghajtó Cserkascsina otthonába látogatott. A kárpátaljai gárdának sikerült kiütéses győzelmet aratnia a hat ponttal szerénykedő hazaiak ellen, így megerősítették a feljutást érő második helyüket a tabellán.

A nyolcgólos mérkőzésen Vaszil Pinyasko kezdte meg a gólgyártást, aki a 30. percben talált be a Cserkascsina kapujába. Vaszil Kobin csapata két percen belül megduplázta előnyét, Artur Karnoza volt eredményes a 32. percben. Az első játékrész már nem hozott több találatot, nem úgy a második. A 48. percben Bogdan Orincsak növelte háromgólosra a minaji előnyt, majd az 52. percben sikerült a hazaiaknak is betalálniuk. A 70. percben Anatolij Nurijev értékesítette a megítélt büntetőt, ezzel 1:4-re módosítva az állást. A 73. percben Orincsak duplázni tudott, majd a 80. percben megszületett a hatodik minaji gól, ezúttal Danilo Knis volt eredményes. A 85. percben a Cserkascsina még szépíteni tudott, de az eredmény már nem változott, a kárpátaljai csapat ismét magabiztosan gyűjtötte be a három pontot. A Minaji FC következő ellenfele a 9. helyen tanyázó Hirnyik-Szport csapata lesz. A riválisok közül az éllovas Ingulec pontokat hullajtott hazai pályán a Csernomorec Odessza ellen, az Obolony Kijev Kremencsukban szenvedett vereséget, a Voliny Luck az Agrobiznesztől kapott ki, a Metalisztnak három vereség után sikerült győznie a Prikarpattya ellen, ahogy a Rukh Lviv is nyerni tudott. A három feljutó helyre még mindig hét csapat pályázik, így izgalmas négy forduló következik a pontvadászatban.

Az ukrán másodosztály 26. fordulójának eredményei:

Cserkascsina–Minaji FC 2:6

Ingulec Petrove–Csernomorec Odessza 0:0

Metalurg Zaporizzsja–Kramatorszk 3:1

Balkani Zorja–Mikolajiv 1:3

Kreminy Kremencsuk–Obolony Kijev 1:0

Agrobiznesz Volocsiszk–Voliny Luck 3:0

Metaliszt 1925 Harkiv–Prikarpattya Ivano-Frankivszk 3:1

Rukh Lviv–Hirnyik-Szport 2:1

A tabella állása a 26. fordulót követően: 1. Ingulec 54 pont, 2. MINAJI FC 53 p., 3. Agrobiznesz 50 p., 4. Voliny Luck 48 p., 5. Rukh Lviv 48 p. (25 mérkőzés), 6. Metaliszt 47 p., 7. Obolony 46 p. […] 14. Balkani 21 p., 15. Metalurg Z. 14 p., 16. Cserkascsina 6 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma