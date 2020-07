Rangadót nyert a Minaji FC, bajnokverés Londonban

Fontos győzelmet aratott idegenben az ukrán labdarúgó másodosztály 24. fordulójában a Minaji FC. A kárpátaljai gárda a bajnokság egyik éllovasát, az Agrobiznesz Volocsiszkot győzte le két góllal. Az angol Premier League 36. fordulójának rangadóján a londoni Arsenal nagy meglepetésre le tudta győzni a már fordulók óta bajnok Liverpool csapatát, ezzel három pontra megközelítették az Európa Liga selejtezőt érő hatodik helyet.

A Minaji FC és az Agrobiznesz találkozójának első játékrésze nem hozott gólt, sőt sokáig úgy nézett ki, hogy gólnélküli döntetlen marad az állás. A 87. percben az Ung-parti egyletnek Szerhij Mastalir révén sikerült megszereznie a vezetést, majd a 92. percben Anatolij Nurijev értékesítette a megítélt büntetőt és biztosította be csapata számára a győzelmet. A Minaji FC ezzel a győzelmével feljött a tabella második helyére, és bizakodva várhatják a következő fordulót, hiszen a kiesőjelölt Metalurg Zaporizzsját fogadják (a vendégek tizenhárom játékosa karanténban van koronavírus-fertőzés miatt, ezért a mérkőzés megrendezése még kérdéses). A riválisok közül a Voliny Luck idegenben gálázott, az Ingulec hazai pályán aratott szerény győzelmet az 54. perctől emberhátrányban játszó Prikarpattya ellen, a Rukh kiütötte ellenfelét, míg az Obolony is győzni tudott. A Kramatorszk idegenben verte a Metaliszt 1925 Harkivot, ezzel ők is bekapcsolódtak a feljutásért folytatott harcba. Az Agrobiznesz csapatának vezetősége viszont kijelentette, hogy feljutás esetén nem tudják vállalni a Premier Ligás indulást.

Az angol Premier League 36. fordulójában az Arsenalon kívül a Tottenham, a Manchester City és a Chelsea is győzni tudott. A londoni Ágyúsok már a 20. percben hátrányba kerültek a Liverpool ellen, Mane talált be az Arsenal kapujába. A hazaiaknak még az első félidőben sikerült egyenlíteniük, sőt fordítaniuk is, Lacazette a 32., Nelson pedig a 44. percben köszönt be a bajnok kapujába. Az eredmény a második félidőben már nem változott, az Arsenalnak öt év után sikerült legyőznie a Liverpool csapatát. A Tottenham Kane duplájával és Son Heung-Min góljával nyert a Newcastle vendégeként, a Chelsea pedig Giroud fejesével verte meg hazai pályán a már kieső Norwich gárdáját. A Manchester City David Silva és Gabriel Jesus találatával már két góllal vezetett a kiesőjelölt Bournemouth ellen, de a vendégek a 88. percben szépíteni tudtak Brooks révén.

Az olasz Serie A 33. fordulójában folytatta nyerő szériáját az AC Milan, ezúttal a Parma csapatát győzték le, és pontszámban beérték a Bologna vendégeként döntetlent játszó Napoli gárdáját. Az AS Roma a Verona ellen gyűjtötte be a három pontot, a Juventus pedig 3:3-mas döntetlent játszott a Sassuolo vendégeként. A nemrég még második helyen álló és bajnoki címért küzdő SS Lazio immár negyedik meccsén maradt nyeretlen, három vereségük után ezúttal az Udinese pályáján gólnélküli döntetlent játszottak. Az Atalanta hatot lőtt a Bresciának, és feljöttek a tabella második helyére. A bergamoi csapatban az ukrán Malinovszkij ismét gólt rúgott és két gólpasszt is adott.

Az ukrán másodosztály 24. fordulójában:

Metaliszt 1925 Harkiv–Kramatorszk 0:1

Ingulec–Prikarpattya 1:0

Agrobiznesz–Minaji FC 0:2

Kreminy–Mikolajiv 2:1

Obolony Kijev–Csernomorec Odessza 1:0

Rukh Lviv–Cserkascsina 4:0

Balkani–Voliny Luck 1:4

A tabella állása: 1. Ingulec 50 pont, 2. Minaji FC 47 p., 3. Agrobiznesz 46 p., 4. Voliny 45 p., 5. Obolony 45 p., 6. Rukh 44 p., 7. Metaliszt 44 p., 8. Kramatorszk 41 p. […] 15. Metalurg 11 p., 16. Cserkascsina 6 p.

Az angol Premier League 36. fordulójában:

Chelsea–Norwich 1:0

Burnley–Wolves 1:1

Manchester City–Bournemouth 2:1

Newcastle–Tottenham 1:3

Arsenal–Liverpool 2:1

A tabella állása: 1. Liverpool 93 p., 2. Manchester C. 75 p., 3. Chelsea 63 p., 4. Leicester 59 p., 5. Manchester U. 59 p., 6. Wolves 56 p., 7. Tottenham 55 p., 8. Sheffield 54 p., 9. Arsenal 53 p. […] 20. Norwich 21 p.

Az olasz Serie A 33. fordulójában:

AC Milan–Parma 3:1

Bologna–Napoli 1:1

Sampdoria–Cagliari 3:0

AS Roma–Verona 2:1

Lecce–Fiorentina 1:3

Sassuolo–Juventus 3:3

Udinese–Lazio 0:0

Atalanta–Brescia 6:2

A tabella állása: 1. Juventus 77 p., 2. Atalanta 70 p., 3. Lazio 69 p., 4. Inter 68 p., 5. AS Roma 57 p., 6. Napoli 53 p., 7. AC Milan 53 p. […] 19. Brescia 21 p., 20. Spal 19 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma