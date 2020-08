Simán lelépte Gulácsiékat és döntőbe jutott a PSG

Története során először jutott be a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjébe a Paris Saint-Germain csapata, miután remek játékkal búcsúztatták a Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató német RB Leipzig csapatát.

A PSG az Olympique Marseiile és a Monaco után a harmadik francia csapat, aki Bajnokok Ligája döntőt játszhat. A párizsiak döntős ellenfele a német Bayern München és a szintén francia Olympique Lyon párharc győztese lesz.

A két fiatal német szakvezető – Tuchel és Nagelsmann – csatájából a párizsiak edzője került ki győztesen, bár a Neymar, Mbappé, Di Maria csatártrióval csapatában ez megjósolható volt. A találkozó első gólját Marquinhos szerezte Di Maria passzából a tizenharmadik percben, miután Gulácsi Péter kirúgása az ellenfél játékosát találta meg. A 42. percben gólpassza után gólt is szerzett az argentin támadó, Di Maria Neymar passza után duplázta meg a PSG előnyét. Kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre Tuchel és Lőw Zsolt másodedző tanítványai. Az 57. percben a franciák mondhatni meccslabdáját Di Maria passzát követően Bernat értékesítette (0:3). Gulácsinak még ezután is volt bőven védeni valója, a magyar kapus több bravúrt is bemutatott. A 83. percben Orbán Willi is pályára lépett, aki aktívan segítette csapata támadásait, de a Lipcse csupán nagy helyzetekig jutott, gólt nem sikerült szerezniük. Gulácsi és Orbán csapata így az elődöntőben búcsúzott a Bajnokok Ligájától, de így is történelmet írt a német csapat és annak magyar játékosai.

A Bajnokok Ligája elődöntőjében:

RB Leipzig (német) – Paris Saint-Germain (francia) 0:3

RB Leipzig: Gulácsi, Klostermann (Orbán 83’), Upamecano, Mukiele, Angelino, Sabitzer, Kampl (Adams 64’), Laimer (Halstenberg 62’), Olmo (Schick 46’), Nkunku (Forsberg 46’), Poulsen. Vezetőedző: Nagelsmann.

PSG: Rico, Kehrer, Kimpempe, Silva, Bernat, Herrera (Verratti 83’), Marquinhos, Paredes (Draxler 83’), Neymar, Mbappé (Choupo-Moting 86’), Di Maria (Sarabia 86’). Vezetőedző: Tuchel.

Bayern München (német) – Olympique Lyon (francia) (szerda, 21.00)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma