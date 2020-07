Továbbra is megállíthatatlan a Minaji FC

Ismét győzelmet aratott az ukrán labdarúgó másodosztályú bajnokságban szereplő Minaji FC, így a kárpátaljai együttes továbbra is őrzi a tabellán a feljutást érő második helyét. A bajnokság újraindulását követő gyenge kezdet után magára találó Ung-parti egyletnek ez volt zsinórban a negyedik győzelme.

Vaszil Kobin gárdája a bajnokság utolsó előtti helyén tanyázó, szebb napokat is megélt Metalurg Zaporizzsja csapatát fogadta hazai pályán. A komoly Premier Ligás múlttal rendelkező vendégek a három legutóbbi fordulót kénytelenek voltak kihagyni, mivel a csapat több tagjánál is koronavírus-fertőzést mutattak ki, ahogy arról korábban beszámoltunk. A Metalurg keretéből tizenhárom játékost helyeztek karanténba, ezért a vendégek arra kényszerültek, hogy az ificsapatból pótolják a helyüket. A Minaji FC a papírformának megfelelően uralta a játékot, több helyzetet is kialakított a Kobin-legénység, de a gólig nem jutottak el. A második játékrészre is a hazai hegemónia volt jellemző. A 69. percben egy zaporizzsjai kezezést követően a játékvezető büntetőt ítélt a minajiak javára, amit Anatolij Nurijev értékesített. A 82. percben ismét Nurijev volt eredményes, ezzel megduplázva csapata előnyét. A vendégek a 89. percben büntetőből szépítettek, de az eredmény már nem változott, a kárpátaljai csapat ismét három pontot zsebelhetett be. A riválisok közül a listavezető Ingulec Mikolajivban gyűjtötte be a három pontot, a Voliny pedig a gyengélkedő Metaliszt ellen nyert, akiknek ez volt zsinórban a harmadik vereségük. Az Obolony Kijev hétfő este fogadja a Rukh Lviv csapatát. A következő fordulóban a tabella utolsó helyezettjéhez, a mindössze 6 pontot gyűjtő Cserkascsinához látogat a Minaji FC.

Az ukrán másodosztály 25. fordulójának eredményei:

Minaji FC – Metalurg Zaporizzsja 2:1

Prikarpattya Ivano-Frankivszk – Balkani Zorja 1:2

Avangard Kramatorszk – Agrobiznesz Volocsiszk 1:1

FK Mikolajiv – Ingulec Petrove 1:2

Hirnik-Szport – FK Cserkascsina 2:1

Csornomorec Odessza – Kreminy Kremencsuk 5:0

Voliny Luck – Metaliszt 1925 Harkiv 2:0

A tabella állása: 1. Ingulec 53 pont, 2. Minaji FC 50 p., 3. Voliny Luck 48 p., 4. Agrobiznesz 47 p., 5. Obolony 45 p., 6. Rukh Lviv 44 p., 7. Metaliszt 44 p., 8. Kramatorszk 42 p. […] 15. Metalurg 11 p., 16. Cserkascsina 6 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma