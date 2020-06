A mindennapi design áll a hétfői design világnap fókuszában

A hétköznapi termékekben és szolgáltatásokban megjelenő formatervezés értékeire és előnyeire hívja fel a figyelmet idén a design világnap, amelyet minden évben június 29-én ünnepelnek. Magyarországon a világnap alkalmából hétfőtől három stúdió szubjektív rövid videója mutatja be a mindennapjainkban fellelhető designt.

A köznapi tárgyaktól, készülékektől, eszközöktől és kiegészítőktől kezdve, az összetett digitális platformokig és alkalmazásokig a design mindenhol jelen van mindennapi életünkben, függetlenül attól, hogy tudatában vagyunk-e ennek – olvasható a világnap és a Budapest Design Week kommunikációjával foglalkozó cég MTI-hez elküldött közleményében.

A 2020-as design világnap eseményei világszerte a Design for Everyday Life (Design a mindennapi életben) tematika köré szerveződnek. Magyarország – a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében – a design mindennapi szerepét bemutató online videókkal csatlakozik az eseményhez.

A Flying Objects csapata, amely kétszer elnyerte a Red Dot Design Awardot, egyszer az iF Design Awardot, valamint a Magyar Formatervezési Díjat, egy nap történéseit sűrítette bele másfél perces videójába, hogy felhívja a figyelmet azokra a jól megtervezett tárgyakra, amelyek évtizedekig szolgálnak minket. A HYPENADHYPER videójában a magazinra is jellemző izgalmas vizuális megközelítésben mutat be olyan hétköznapi, ámde sok esetben ikonikus darabokat, melyek sokunk számára ismerősek. A harmadik filmet jegyző, Magyar Formatervezési Díjjal többszörösen elismert Maform Design Studio videójában egy hétköznapi tárgy, egy locsolókanna négy különböző változatát személyesítik meg.

A design világnapra készült videók az október 1. és 11. között megrendezendő Budapest Design Week tematikájához is kapcsolódnak. A kialakult helyzethez alkalmazkodva és a nemzetközi példákat követve az őszi designesemény jelentős részét online tartják, a Magyar Formatervezési Tanács szervezésében.

A Budapest Design Week hibrid kiadásának tematikája a Tartsd körforgásban! mottó köré épül. A fesztiválon az érdeklődők saját fejlesztésű, online projektek segítségével a design és a körforgásos gazdaság területéről ismerhetnek meg olyan megoldásokat, amelyek működőképes és hathatós válaszokat adnak a fenntarthatóság követelményeire, és közreműködhetnek a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelésében. A designhét végleges programját augusztusban teszik közzé – írták a tájékoztatóban.