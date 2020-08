A nyári nátha gyakori okai

A nyári hőségben sokan nyitott ablakok mellett alszanak, és reggelre könnyen a huzat kellemetlen mellékhatásaival ébredhetnek: fájó fül, kivörösödött szemek, náthás tünetek jelentkezhetnek.

“A fülkürt az orrüreget a dobüreggel összekötő cső. Ez biztosítja, hogy a dobhártya mindkét oldalán kiegyenlített legyen a nyomás. Ahhoz, hogy feladatát el tudja látni, megfelelően szellőznie kell” – mutatott rá dr. Augusztinovicz Monika fül-orr-gégész, allergológus, a Fül-orr-gégeközpont orvosa. Hozzátette, ha ez valamilyen okból nem tud megvalósulni, a rossz dobűri szellőzés negatív nyomást hoz létre, következményes dobűri nyálkahártya-duzzanattal. Ez okozza a fülfájást.

Rosszabb fülkürtműködés esetén a huzatra is érzékenyebbek lehetünk. A probléma lehet átmeneti, például ha egy éppen zajló fertőzés miatt az orrnyálkahártya duzzadtabb. Alkati kérdés, ha valakinél szűkebb a fülkürtszájadék, ez aszimmetrikus is lehet, ilyenkor csak az egyik oldalon jelentkezik fájdalom. A nyálkahártya működése részben genetikailag meghatározott, így a visszatérő panaszok oka lehet genetikai hajlam is, de nyálkahártya-duzzanatot okozhat légúti vagy ételallergia, -intolerancia, idült orrmelléküreg-gyulladás és reflux is.

Meddig kezeljük otthon a panaszokat?

Ha huzatos helyen tartózkodtunk, majd utána fülfájás jelentkezik, akkor első körben a fülkürt szellőzését kell helyreállítanunk. Ehhez néhány napig nyálkahártya-lohasztó orrcseppeket (ezeket használjuk nátha esetén is) érdemes használni, a tájékoztatóban leírt gyakorisággal. A fül melegítése is jótékony hatású lehet, illetve a fülkürt szellőzését segíthetjük az úgynevezett Valsalva-manőverrel: az orrot befogva, csukott szájjal óvatosan levegőt préselünk a dobüreg felé.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a panaszok néhány nap elteltével sem javulnak, nem érdemes tovább kísérleteznünk az otthoni kezelésekkel, mert az állandósult fülkürtszellőzési zavar szövődményeként középfülgyulladás is kialakulhat. Ha a fülfájás visszatérő panaszunk, akkor mindenképp érdemes nemcsak a tüneteket kezelni, hanem utánajárni annak is, hogy mi okozza a problémát. Ha a háttérben ételallergia vagy -intolerancia gyanúja merül fel, akkor vizsgálatokkal beazonosítható az az étel, amelyet ha a továbbiakban nem fogyasztunk, akkor a betegségekre hajlamosító nyálkahártya-duzzanat is megszűnhet. A kiváltó októl függően a gyógyuláshoz gyógyszerszedésre vagy műtétre is szükség lehet, ugyanakkor ezek segítségével meg lehet előzni a visszatérő tüneteket.

Egy dologtól azonban mindenképp óvakodjunk: a nyálkahártya-lohasztó készítmények nem használhatóak hosszú távon, csak a tájékoztatóban megadott ideig – általában egy hétig. Ezek tehát nem alkalmasak arra, hogy tartósan használjuk a nyálkahártya-duzzanat kezelésére, sőt, idővel tönkre is tehetik azt, ezáltal tartós orrdugulást is okozhatnak. A szövődménymentes tartós megoldást nyújtó kezelés megválasztását bízzuk tehát inkább szakemberre!