Ananász: megéri nyáron is fogyasztani!

Ananászt nemcsak azért érdemes fogyasztanunk, mert az egyik legfinomabb trópusi gyümölcs, hanem azért is, mert számos pozitív hatást gyakorol szervezetünkre.

Kíváló C-vitamin forrás

Már egy csésze ananász fedezi az ajánlott napi C-vitaminszükségletünk több mint 100 százalékát. Hogy ez miért is fontos? Azon kívül, hogy a C-vitamin fokozza immunrendszerünk működését és szembeszáll a testünket megtámadó kórokozókkal, antioxidáns hatásának köszönhetően védi a sejtjeinket a korai öregedéstől, valamint felveszi a harcot a rákkeltő anyagok káros hatásaival szemben is. Ráadásul egy tanulmány szerint a rendszeresen testedzők, akik nem visznek be szervezetükbe elég C-vitamint, 25 százalékkal kevesebb kalóriát tudnak elégetni edzésük során.

Támogatja bőrünk egészségét

Az ananász nemcsak C-vitaminban, de mangánban is igen gazdag: egy csésze ananász fedezi az ajánlott napi mangánszükségletünk több mint 75 százalékát. A mangán pedig a C-vitaminnal együtt a kollagéntermelésért felelős, amely pedig mint bőrünk egyik legfontosabb szerkezeti összetevője: megakadályozza az idő előtti ráncosodást és megereszkedést.

A mangán antioxidánsként is funkcionál, amely megvédi a bőrsejteket az UV-fény ártalmaitól, így az ananász fogyasztása nyáron különösen hasznos lehet.

Segíti az emésztést

Az ananász egy bromelain nevű enzimet is tartalmaz, amely egyrészt gyulladáscsökkentő hatású, enyhíti a különböző ízületi fájdalmakat, másrészt pedig fokozza az emésztést, ugyanis segíti a fehérjék tökéletes lebontását. Megakadályozza továbbá a puffadást és a székrekedést. Ezért is szokták fogyasztását a fogyókúrázóknak is ajánlani.