Sokkal egészségesebb a héjával együtt fogyasztani az almát, mivel itt koncentrálódik a gyümölcsben lévő, egészségvédő polifenolok nagy része. Az éhségünket is jobban elnyomja, ha hámozatlanul esszük.

Más gyümölcsökkel együtt az almát is sokan csak a héja nélkül szeretik fogyasztani, főképp mert úgy gondolják, hogy a rajta lévő szennyeződéstől csak így szabadulhatnak meg. Az alaposan megmosott gyümölcsről azonban kis eséllyel juthat bármiféle kosz vagy vegyi anyag a szervezetünkbe, a hámozással ráadásul az almát az egyik legértékesebb részétől szabadítjuk meg: a héjától.

Az alma ezért egészséges

Az alma világszerte, így Magyarországon is az egyik legnépszerűbb és legtöbbet fogyasztott gyümölcs. Népszerűségét ízének és a szervezetünkre gyakorolt gyógyhatásának is köszönheti: egy közepes nagyságú nyers almában 80 kalória van, 21 gramm szénhidrátot, 3,7 gramm rostot, és 10-15 mg C-vitamint tartalmaz. A- és B-vitamin-, folsav-, kalcium-, magnézium-, kálium- kéntartalma is jelentős. Rendkívül értékesek továbbá a benne lévő polifenolok is: ezek a szerves vegyületek az almán kívül sok más gyümölcsben, zöldségben és egyéb élelmiszerben megtalálhatóak, és számos módon védik az egészségünket.

Dr. Joanna McMillan táplálkozási szakértő szerint az almában lévő polifenolok segítik a fogyást, védenek a szív- és érrendszeri megbetegedésektől, sőt még bizonyos daganattípusok kialakulását is meggátolják. Egyes kutatások szerint a kopásos ízületi gyulladás (osteoarthritis) progressziójában is szerepet játszanak ezek a vegyületek.

Bár az alma húsában is magas a polifenol-tartalom, a táplálkozási szakértő szerint legjobb hámozatlanul fogyasztani, a héjában ugyanis jóval nagyobb, két és félszeres koncentrátumban található ebből a szerves vegyületből.

Köztudomású, hogy az almát a fogyókúrázóknak is ajánlott rendszeresen fogyasztaniuk, mivel komolyabb kalóriabevitel nélkül is elnyomja az étvágyat és teltségérzetet biztosít. Egy, az American College of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmány szerint az almában is megtalálható polifenol közvetlen szerepet játszik a testsúlycsökkentésben, csökkenti ugyanis a zsír- és szénhidrát-felszívódást, és a szervezetet is ösztökéli a felhalmozott zsírkészletek elégetésére.