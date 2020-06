Mondd el ma

Egy eseményre, problémára vagy jelenségre adott visszajelzés sosem lehet teljes, ha csak egy személy véleményéből származik. Egy kérdésre kapott válasz csak akkor lehet kielégítő, ha több szemszögből világítjuk meg. Legújabb rovatunk célja, hogy egy éppen aktuális témához többen is hozzászóljanak, mégpedig egyetlen cikk keretében. Így az olvasó, mint egy kerekasztal részese, összeveti a válaszokat és színesebb és egészebb képet kap a tények tengerében. Mindez kárpátaljai magyar ismert személyek, szakemberek, hozzáértők jóvoltából. A szöveghez hanganyagot is csatolunk. Olvassák, hallgassák!

Milyen nyárra számít idén, 2020-ban?

Zseltvay Emese, a Beregszászi 4. számú Kossuth Lajos Középiskola igazgatója:

– Nem így képzeltük és nem erre számítottunk, de hát az élet sohasem úgy alakul, ahogyan eltervezzük. Nagyon nehéz volt az elmúlt időszak, mert az online oktatás, osztályozás, az egész rendszer kézben tartása másabb – nehezebb, szokatlanabb. Rengeteg a kihívás és a kérdés. Nem volt egyszerű a diákoknak, de a szülőknek sem.

Ami nagyon megnehezíti ezt a nyarat, az a bizonytalanság. A ZNO-t halasztották (külső független tesztelés – a szerk.). Június 25-től kezdődne, de még ez sem biztos. A próba ZNO-t egy hétvége alatt törölték el. Pedig az lett volna a célja, hogy a gyerek megtapasztalja a vizsga légkörét. Ha most nem tartják meg a ZNO-t, akkor talán augusztusban kerül sor rá. Tehát mi még addig nem zárjuk le a tanévet az érettségizők számára. A szeptember is egy nagyon nagy kérdés. Egyelőre úgy készülünk, hogy minden helyzetben helytállhassunk. Viszont a gyakorlat azt mutatja, hogy közbejöhet olyasmi, amire mégsem számítottunk.

A nagyobbik lányom idén érettségizett. Úgyhogy mind igazgatóként, mind tanárként, mind szülőként egy nagyon nehéz nyár elé nézek.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere:

– Hét éve vagyok polgármester, és úgy látom, hogy a 2020-as lesz a legszűkebb nyarunk. A koronavírus több szinten megtorpedózta a gazdaságot, a város nyugalmas életét. A turisztikai bevételeinket, a város adóbevételét, és a magánszemélyek családbevételét össze sem lehet majd hasonlítani azzal, amire mindenki számított. Nagy a valószínűsége annak, hogy ezeket a sebeket nem fogjuk tudni beforrasztani idén. Kénytelenek leszünk a kieső bevételeket jövőre pótolni. Annak ellenére, hogy a termálvízre úgy tekintünk, mint szezon nélküli üdülési és gyógyulási lehetőségre, a húsvéti, májusi ünnepek körüli magas látogatottságot már nem érjük utol. Nyomai megmaradnak egészen a szezon végéig. Böjtös nyarunk lesz.

Gyurkó Róbert zenész, a Két KanÁll együttes tagja:

– A karantén kihatással van mindenki életére, legyen az cukrász, zenész, vőfély vagy riporter. Az esküvők, rendezvények sorban elmaradnak. Nem zenélhetünk, tehát nem foglalkozhatunk azzal, amit szeretünk, és ami egyben pénzt is hoz a házhoz. Magam részéről elmondhatom, hogy több időt vagyok a családommal. Hónapok óta hosszú hétvégéket töltünk együtt, ami ezelőtt lehetetlen volt. Hétfőtől péntekig az egyik munkahelyen dolgoztam, aztán péntektől vasárnapig vagy hétfőig kezdődött a másik. Szinte semmi időm nem jutott a családra. Amikor velük voltam, az sem volt eléggé tartalmas, hiszen munkából munkába rohanva fáradt voltam, és nem volt kedvem például játszani a gyerekkel. A legnehezebb az volt, hogy nem láttam ennek a folyamatnak a végét.

Nyilván fontosak az anyagiak az életben, de úgy gondolom és remélem, hogy ezalatt a pár hónap alatt az emberek nem sodródnak komolyabb válságba. Régebben egy családban, mint például nagyszüleimnél, 8-10 gyerek is született. Hárman- négyen ugyanazt a cipőt hordták, vagy csak egy szelet kenyeret ettek vacsorára és mégis megvoltak. A mai világban az emberek sokkal jobban élnek, ezért egy kicsit pozitívabban kellene hozzáállni a jelenlegi helyzethez, az idei nyárhoz, és mindig meglátni a jót a nehéz időszakokban is.

Bereczky István borász, vállalkozó:

– Borászat szempontjából igazából jól vagyunk, mert a járványhelyzetnek köszönhetően egészen precízen tudom ütemezni a munkálatokat, és végre semmivel sem vagyunk megkésve. Rendkívül esős a nyár eleje, ami a gombászoknak nagy öröm, de nekünk kevésbé, kivéve, ha gombázni indulunk. Tehát rettenetesen nagy gombafertőzés-veszély van a szőlőben, amit igyekszünk kivédeni. A termést illetően nehéz nyilatkozni, mert jöhet bármi, például egy jégeső – attól félünk a legjobban. Mi mindent megteszünk, de mindegyik munkafázisnál rádöbbenek, hogy milyen kicsik vagyunk és minden a Jóisten kezében van. Tegnap volt egy nap, amikor nem esett, így hát permeteztem. Mindenhonnan jöttek a felhők, de sikerült véghezvinnem, amit elkezdtem. Igazából nem rajtunk múlik, csak megpróbáljuk igazgatni a dolgokat, amennyire tudjuk.

Az utóbbi tíz évben turistákkal is foglalkozunk. Az idei év egy különleges meglepetés. Teljes mértékben leállt a turistaforgalom. Ebből a szempontból rengeteg szabadidőnk és erőforrásunk lett, amit ismét csak a „másik lábunk” fejlesztésére fordítottunk. Így sikerült két hektárnyi szőlőt telepítenünk. Most a Jóisten elegendő időt is adott rá, hogy elvégezzük a munkát. Nem is tudom, mi lett volna, ha nincs karantén és folyamatosan jöttek volna a turisták. Ráadásul az esős időjárás is kedvez a friss telepítésnek.

Bunda Fehér Rita

Kárpátalja.ma