Zöldségek, melyek tele vannak vassal

Különösen a vegetáriánusoknak fontos, hogy tisztában legyenek azzal, hogy melyek a legjobb húsmentes vasforrások, de a húst fogyasztóknak sem árt, ha tudják, hogy más módon is bevihetik a szervezetükbe ezt a fontos ásványi anyagot.

Sötét színű leveles zöldek

A spenót gyakorlatilag mindenki számára elérhető, 100 grammjában több mint 3 milligramm vas található. Az amaránt zöldje hasonlóan jó választás, akárcsak a fodros kel, a cékla zöldje (nem csak a gumója ehető), a csalán, a bok choy vagy az arugula. Ugyanez a helyzet a brokkolival és a kelkáposztával is. A vason kívül is sok bennük a vitamin és ásványi anyag, így érdemes minél gyakrabban az asztalra tenni őket.

Hüvelyesek

Tele vannak vassal, ráadásul még a fehérjetartalmuk is magas, így a vegetáriánus, illetve vegán étrendbe érdemes minél gyakrabban beépíteni. A szójababban is bőven van vas, akár az edamamét (zöld szójababot), akár az érettebb változatot választjuk. Szintén jó ötlet a lencse, a sárgaborsó, a limabab, a vesebab, a zöldbab és a zöldborsó is. A babfélék remek húspótlónak számítanak nemcsak azért, mert fehérje van bennük, hanem azért is, mert nagyon sok húsétel vegetáriánus verziója elkészíthető belőlük. Készülhet hüvelyesekből leves, pörkölt, ragu és akár még fasírozott vagy hamburgerpogácsa is.

Magok

Kevesen tudják, de bizonyos magoknak is igen magas a vastartalma. Egy csésze szezámmagban például 21 milligramm vas található. Tökmagból egy csészényiben 9,5 milligramm vas van, a napraforgómagból ugyanennyiben pedig 7,4 milligramm.

Napon szárított paradicsom

A szárított paradicsom nemcsak rendkívül finom, hanem meglepően sok benne a vas is – egy csészényi 4,9 milligrammot tartalmaz.