WHO: 2021 közepére széles körben elérhető lehet az oltóanyag

A következő év közepére elképzelhető, hogy széles körben elérhető oltóanyag áll majd rendelkezésre az új típusú koronavírus ellen – fogalmazott Szumija Szvaminatan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vezető kutatóorvosa a dpa német hírügynökségnek adott interjúban hétfőn.

Az indiai orvos abból vonta le ezt a következtetést, hogy jelenleg több mint húsz oltóanyag van már a klinikai tesztelés fázisában, és a WHO szerint ezek közül néhány valószínűleg be is fog válni.

Szvaminatan arra számít, hogy 2021 elejére elkészülnek a kutatási eredmények, és az év közepére felfuttatható annyira a vakcina tömeggyártása, hogy az oltóanyag széles körben alkalmazható legyen.

A WHO vezető kutatóorvosa abból indul ki, hogy egy kísérleti vakcinának körülbelül 10 százalék esélye van a sikerre, így a jelenleg folyamatban lévő kísérleti oltóanyagok közül legalább egy vagy kettő, de akár több is hatékony lehet.