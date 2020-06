Kárpátaljai vállalkozások: Nagy Barna natúr gyümölcslevei

Mindent megteszek annak érdekében, hogy a családi asztalon egészséges ételek és italok legyenek. Odafigyelek a változatosságra, és igyekszem vitamindús fogásokat készíteni. Nagyon ritkán vásárolunk tartósítókkal és adalékokkal telített gyümölcsleveket. Nálunk a házi készítésű és tartósítószer mentes ital az igazi.

Ehhez hasonló elgondolás és felfogás terelte a most bemutatott vállalkozót is a tettek mezejére. Nagy Barna fancsikai vállalkozó egészséges, cukor- és tartósítószer mentes, természetes és finom gyümölcslevet készít. Ismerjük meg vállalkozását közelebbről is!

Mikor kezdted a vállalkozást és miért pont ezt?

A gyümölcs volt a kiindulópont, ami itt falun szépen megterem, és ami sokszor kárba vész, mert nem tudjuk felhasználni. Tudtam, hogy ezzel valamit kezdenem kell. Másik ok a családom, a gyermekeim, akiknek szerettem volna valami finomat és egészségeset készíteni. S valahol e kettő találkozásából indult el a vállalkozás is körülbelül 4-5 évvel ezelőtt. Számomra megfizethetetlen, amikor munkám közben a gyermekeim csak belemerítik a poharat a frissen préselt gyümölcslébe.

A gyümölcs saját gyümölcsösből származik?

Van egy kisebb gyümölcsösünk, de az mára nem elegendő. Eleinte csak a sajátunkat használtam fel, kisebb mennyiséget állítottam elő, amennyi a szűkebb és tágabb család számára elegendő. Aztán egyre nagyobb lett az igény a gyümölcslé iránt, így a helyi gazdáktól kezdtem vásárolni. A szükséges gépeket is ennek megfelelően szereztem be.

Gondolom, a vásárlásnak a gazdák is örültek.

Természetesen, hiszen több helyi gazda gyümölcs- vagy zöldségtermesztéssel foglalkozik. Mindenki csak termelt, és nehéz volt értékesíteni. Feldolgozó nem sok akadt. Aztán jöttem én. Így azt hiszem, mindenki jól járt.

A helyiektől mindent be tudsz szerezni?

Igen. Az almát Péterfalván vásárolom, a céklát és sárgarépát itt,Fancsikán veszem. Most igyekszem kialakítani olyan vásárlói kapcsolatot a helyi gazdákkal, hogy a továbbiakban is tőlük tudjak mindent beszerezni. Nekem nem kell messze mennem az alapanyagokért, és a gazdáknak is jó, mert el tudják adni a megtermelt gyümölcsöt és zöldséget, és biztos vevőjük lesz.

Almával indítottatok, most már van sárgarépa és cékla is. Mással nem próbáltatok kísérletezni?

Elsőként almalevet készítettem. Aztán ehhez próbáltam keverni sárgarépát és céklát. Mára már tudom az arányokat, az elején viszont ki kellett mindezt tapasztalni. Más kombinációt egyelőre nem próbáltam. Ennek oka egyrészt az, hogy tavaly készült el az üzemhelyiségünk, ami megfelel az előírt higiéniai szabályoknak. Másrészt pedig lassan haladunk, hiszen ez a munka rengeteg befektetést igényel. Mindent apránként végeztünk, ahogy az anyagi keretünk engedte.

Jelenleg az a gondunk, hogy az alma elfogyott, illetve amit vásárolhatunk, az már „elöregedett”, vagyis kevés a létartalma. Emellett pedig igen magasak az árak. Ha viszont a cseresznye vagy a meggy úgy teremne, hogy a felvásárlási ára kedvező lenne számunkra, akkor azt is kipróbálnám. Ehhez van már egy gyümölcsmagozónk, amivel a cseresznyét és a meggyet ki tudjuk magozni.

Tehát ha jól értem, nem szeretnéd az árat emelni. Miért tartod magadat a kezdeti árhoz?

A vállalkozáshoz szükséges egy állandó és kiterjesztett vevőkör. Fiatal vállalkozás az enyém, ezért egyszer szeretném megtartani a jelenlegi vásárlóimat, hogy biztos alapom legyen. A gyümölcsleveket egy minimális áron kezdtem árulni, s egyelőre szeretném ezt tartani és így népszerűsíteni. Nem a nagy haszon számít. A családom egészségeset és finomat iszik, s nekem már ez is elég.

Hol hirdeted a termékeket?

Kezdetben a közösségi oldalon hirdettem, és ma is főként ott népszerűsítem. A családunk és a barátaink segítségével tudjuk terjeszteni.

Kárpátalja mely településeire szállítod a gyümölcslevet?

Mára Visktől Nagydobronyig ismernek minket. Ezen a vonalon számos településre szállítok. Általában szombatonként viszem ki a megrendelt árut.

Kik a vásárlók?

Mi leginkább egyházi körben mozgunk, tehát ezen belül tudjuk terjeszteni is a termékeinket. Minden kapcsolat innen indult.Tehát főként magyarok és főként azok, akik egyházi körökben is mozognak.

A gyümölcslé készítése hosszú folyamat?

Alapjában véve igen. Minden munkát magam végzek. Az alapanyagokat megvásárolom, majd azokat egyesével megtisztítom. Ez talán a leghosszabb része. Minden egyes almát, sárgarépát vagy céklát kézzel mosok meg. Általában kora reggel kezdem a munkát. A mosással indítok, préselek, pasztörizálok, és majd csak estére kerül a körülbelül 300 liter gyümölcslé a tasakokba. Aztán mindent elmosok, feltakarítok, és már éjfél után vagyok. Tehát 16-20 órás munkanapjaim vannak. Ezért minden nap nem is tudok ezzel foglalkozni. Jelenleg ez még így működik. Munkásom nincs, csak a családom segít.

A préseléshez és egyéb munkafolyamathoz szükséges gépek gondolom, nem olcsó mulatság.

Az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program keretében sikerült megvásárolni a gyümölcslé készítéséhez szükséges prést és egyéb eszközöket. A pályázati lehetőség adta meg a lendületet, hogy a családi jellegű vállalkozást kissé kiterjesszük, és akár üzletté fejlesszük.

A csomagoláshoz speciális zacskókat használsz.

A csomagolásra öt-, illetve háromliteres lengyel gyártmányú bag-in-a-box-okat használok, ami lehetővé teszi a vákuumos csomagolást. Kitapasztaltuk, hogy a natúr zöldség és gyümölcsleveink ebben a speciális, csappal ellátott alufóliában néhány hónapig is eltarthatók.

Ahogy elnézem, elég időigényes. Más munka mellett is lehet ezt csinálni?

Nehéz összeegyeztetni, de a karantén idején most ez a főállásom.

Milyen további terveid vannak?

A tervem az, hogy minél többen megismerjék a gyümölcslevünket. Szeretném, hogy ez legyen a főállásom. Hiszen ezt itthon tudom csinálni a család mellett. S ez nagyon fontos.

Milyen visszajelzéseket kapsz?

A legtöbben szeretik. Egyre több az érdeklődő és a megrendelő. Jelenleg még kis mennyiségeket kérnek, de azt egyre szélesebb körben. Említettem, hogy az alapanyag ára miatt most nem tudunk gyártani, mégis egymás után jönnek a megrendelések, és kérik a gyümölcslevet. Számomra ez egy jó érzés, mert biztosít arról, hogy megéri csinálni, és látom, hogy valami jót csinálok.

Nemcsak finom, de minőséges is a termék.

Egy dologban biztos vagyok: amíg minőség lesz, addig vásárló is lesz. Erre nagyon odafigyelek. Nem szeretnék abba a hibába esni, hogy fontosabb legyen a pénz, mint a minőség. Hiszen így lehet megtartani a vevőket és szerezni újakat.

Mivel jómagam is híve vagyok a natúr gyümölcsleveknek, ezért nagyra értékelem a belefektetett munkát. Nehéz ma versenyezni az ezernyi ízvilágot kínáló, adalékanyagokkal teli termékekkel. De mint mondják, kis lépéssel kezdődik minden…

Gál Adél

Kárpátalja.ma