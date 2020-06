Idén online rendezik meg a Múzeumok éjszakáját: szombaton filmekkel, nyereményjátékkal és kvízzel is várják a látogatókat a virtuális térben.

A koronavírus-járvány által okozott rendkívüli állapotok miatt a több hónapos előkészítést igénylő hagyományos Múzeumok éjszakája program elmarad, ám a kulturális intézmények többsége virtuális programokkal és látnivalókkal kompenzálja a zárvatartás több hónapos időszakát. A tavaly mintegy 400 ezer látogatót vonzó Múzeumok éjszakája most hétvégén rendhagyó programokat kínál számos izgalmas elemmel – közölték a szervezők kedden az MTI-vel.

Az idei online rendezvény fő eleme a muzej.hu oldalon található kvízjáték, amelyben a múzeumok szerelmesei játékos formában tehetnek virtuális sétát hazai közgyűjteményeinkben. A résztvevők minél több helyes választ adnak a tizenöt kérdéses kvízjátékban, annál nagyobb eséllyel pályázhatnak az értékes nyeremények egyikére.

A múzeumok éjszakája Facebook-oldalán már a hétvégét megelőző napokban elérhetőek lesznek a magyar múzeumok lenyűgöző kincseit, érdekességeit bemutató kisfilmek, kulisszatitkokat eláruló posztok, valamint a múzeumok egyénileg szervezett programjait népszerűsítő bejegyzések. Szintén a június 27-i kvízt megelőzően indult el a programsorozat hivatalos Facebook-oldalán az a nyereményjáték, amelybe mindenki az elmúlt évek valamelyik Múzeumok éjszakáján készült helyszíni fotójával vehet részt.

A kvíz-, illetve a fotókomment-játék nyertesei múzeumi belépőkkel, értékes élménycsomaggal, sporttörténeti relikviával gazdagodhatnak.

A közlemény kiemeli: a Múzeumok éjszakája Facebook-oldala a rendezvényt követő hetekben is jelentkezik a magyar múzeumokat népszerűsítő bejegyzésekkel.

Az idei online Múzeumok éjszakája során több mint száz hazai intézmény anyagai és terei tűnnek fel valamilyen formában a virtuális térben. Ezzel is arra igyekeznek sarkallni a nagyközönséget, hogy bár ezen a nyáron nem mehetnek éjszaka a múzeumokba, a járványügyi korlátozások feloldásának köszönhetően napközben ismét bármikor meglátogathatják közgyűjteményeinket – hangsúlyozzák a közleményben.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei rendhagyó Múzeumok éjszakája fő szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma.