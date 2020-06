Koronavírus: Több mint 6 milliárd euró gyűlt össze oltóanyagra az EB szervezte adományozói konferencián

Az Európai Bizottság (EB) közreműködésével szervezett online adományozói konferencián 6,16 milliárd euró gyűlt össze a koronavírus elleni oltóanyagra szombaton.

A világszintű eseményt, amelynek az volt a célja, hogy finanszírozási alapot teremtsen a koronavírussal összefüggő gyógyszer- és vakcinakutatásokra, a brüsszeli testület a Global Citizen jótékonysági mozgalommal együtt kezdeményezte.

A bizottság 4,9 milliárd eurós felajánlását a rendezvény fővédnökeként Ursula von der Leyen elnök jelentette be, aki egyben azt mondta: az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy az emberiség a lehető leghamarabb megfizethető oltóanyaghoz jusson. Hozzátette, hogy az EB nem hisz az “oltóanyag-nacionalizmusban”, e tekintetben a multilateralizmust támogatja. Szavai szerint a bizottság feladata az oltóanyagok kifejlesztése után meggyőzni a magas jövedelmű országokat, hogy vásároljanak annyi vakcinát, amennyiből az alacsony jövedelmű fejlődő országokat is támogatni tudják.

Boris Johnson brit miniszterelnök az esemény kapcsán úgy nyilatkozott, hogy amikor egy igazán hatékony oltóanyag rendelkezésre áll, akkor a világ vezetőinek erkölcsi kötelességük, hogy azt minden ember számára hozzáférhetővé tegyék.

Emmanuel Macron francia elnök szerint az önző megközelítést el kell utasítani, és együttes erővel kell megoldást megtalálni.

Giuseppe Conte olasz elnök, akinek hazáját az Európai Unióban a leginkább sújtotta a koronavírus-járvány, úgy vélekedett: a járvány azt is megmutatta, hogy létezik európai szolidaritás, és hogy a multilateralizmus és a globális partnerség kulcsfontosságú a járvány legyőzésében.

Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy Németország 383 millió eurót adományoz a cél eléréséhez, azonban hozzáfűzte, hogy az erőfeszítéseket tovább kell folytatni.

Az adománygyűjtéshez az Európai Unió után az Egyesült Államok járult hozzá a legnagyobb összeggel, 545 millió amerikai dollárral.

Az akciót online koncertsorozat követte, amelyen fellépett többek között Shakira, a Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Justin Bieber, Quavo, J Balvin, a Chloe x Hallek duó, Yemi Alade, Christine and the Queens, Chris Rock, Hugh Jackman, Charlize Theron, Forest Whitaker, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter és Diane Kruger. Az est házigazdája Dwayne Johnson volt.

Az online szuperkoncertet olyan rangos alapítványok támogatták, mint a Bloomberg Philantropies, a Bill és Melinda Gates Alapítvány, valamint a Wellcome Trust.

Az EB május 4-én szervezte első nemzetközi online adományozói konferenciáját, amelyen 7,4 milliárd euró gyűlt össze a koronavírus-járvány elleni küzdelemre, mindenekelőtt oltóanyag, továbbá egyéb gyógyszerek kifejlesztésére, valamint tesztelésre.