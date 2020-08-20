Боротьба з часом – залишилося три місяці, щоб спасти маленьку Анночку з Закарпаття

Познайомимо вас з сім’єю Салцевич із села Геча, Берегівського району. Мама Таня зустрічає нас з дитиною. Маленька Анночка здивовано, трохи невпевнено дивиться, але потім очаровує нас своєю посмішкою: мама заспокоєю нас, ми їй сподобалися, настрій уже не буде поганим. Очі маленької сповнені життям, життєрадісністю. На перший погляд і не скажеш, що існує якась проблема, але від шансу жити повноцінним життям, дівчинку відділяє мінімум 90 000 євро. І на збір суми залишилося три місяці.

«Анночка у свої шість місяців вміло сиділа та тримала спину» – розповідає мама дівчинки, але подальшого розвитку не було. Ті вміння, які вона освоїла до того також викликали труднощі. Вона вже не повзала і не сиділа самостійно, не могла тримати своє тіло. лікарі не надали значення переживанням матері, але Таня не здавалася. Після довгих обстежень у Києві з’ясувалося, що Анночка страждає спінальної м’язової атрофії (СМА). Українські лікарі відмовилися від дитини та порадили Тані просто прийняти цей факт: її доньці залишилося два, максимум три роки.

Після консультації з австралійським лікарем вияснилося, що надія є, однак це коштує занадто дорого. Допомогти дівчинці зможе операція, яка коштує 200 000 євро або п’ять ін’єкцій ціна, яких складає 90 000 євро. Першу дозу ін’єкцій вона має отримати протягом трьох місяців, щоб уникнути незворотної шкоди дитині.

Таня та її чоловік обоє солдати – батько двічі брав участь в антитерористичних операціях – хоча вони не можуть розраховувати на підтримку держави.

Мама не здається, бореться до кінця, щоб врятувати свою донечку та вірить, що разом зможемо допомогти придбати дорогі ліки для Анночки.

Ви можете допомогти врятувати життя за допомогою наступних рахунків:

ПРИВАТ БАНК

4731 2191 2130 3030

Салцевич Алік Григорович (батько дитини).

4731 2191 2212 2207

Салцевич Татьяна Василівна (мати дитини).

Elérhetőség: +38 066-233-46-87 Алік (батько)

МІЖНАРОДНИЙ РАХУНОК:

SALTSEVYCH TETIANA

IBAN: UA053052990000026205890347414

ACCOUNT: 4731219121216257

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK

SWIFT CODE: PBANUA2X

Батьки володіють угорською, українською та російською мовами.

Спінальні м`язові атрофії (СМА) – група тяжких спадкових генетично-детермінованих захворювань, які характеризуються прогресуючою дегенерацією мотонейронів передніх рогів спинного мозку та призводять до прогресивного розвитку слабкості м`язів та їх атрофії.

Основні типи СМА:

СМА, тип І (синдром Вердніга-Гоффмана) – тяжкий – маніфестує у віці до 6 міс; пацієнти не здатні сидіти; прогресуючий перебіг. Діагностується у перші дні/тижні життя. У хворої дитини різка гіпотонія м’язів, арефлексія, часті наявні бульбарні розлади. Смерть, як правило, настає до двох років від інтеркурентної інфекції.

СМА, тип II – проміжний – дебют хвороби до 18 місяців, хронічний прогресуючий перебіг. Пацієнти здатні сидіти, але не можуть стояти та ходити. Поступово настає регрес рухових навичок, згасають сухожилкові рефлекси, з’являються м’язові атрофії, тремор рук, фібриляція язика, тонус м’язів різко знижується. Смертельний кінець настає у віці старше двох років.

Pallagi Marianna/Jackánics László

Kárpátalja.ma