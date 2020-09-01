Передали оновлену школу ім. Яноша Бойо у Солотвині

«Вивчатиму, зберігатиму, навчатиму, передам далі…» – 30 серпня було передано оновлену середню школу ім. Бойо Яноша у Солотвині.

Заклад був оновлений та розширений одним крилом шляхом ремонту угорських базових шкіл на Закарпатті, який розпочався у 2018 році. День передачі символічний, оскільки припав на день шахтаря цього року.

У Солотвині угорськомовна освіта має традиції понад двісті років. У 1777 році в селищі розпочалося будівництво шкільної мережі. Через рік відкрила свої двері римо-католицька початкова школа Королівського угорського казначейства Солотвина, де німецька мова домінувала до 1790 року, поступово стала угорською. Будівлю школи можна було добудувати в 1868 році за допомогою Управління соляних копалень, яке було першим та єдиним повністю угорськомовним навчальним закладом у житті шахтарського поселення. Будівля була зруйнована в 1930 році на тій підставі, що вона знаходиться в небезпечній частині соляних шахт. Через десять років була відкрита угорська державна громадянська школа, яка в 1966 році стала загальноосвітньою. У 1992 році школа прийняла ім’я всесвітньо відомого математика Клуж -Напоки Яноша Бойо.

2018 рік був історичним у житті середньої школи ім. Яноша Бойо: через кілька десятиліть можна було розпочати ремонт будівлі, завдяки чому оновились дах, фасад, стіни та інтер’єр школи, внутрішня електрична мережа та котельня, побудовані нові перегородки та водяні блоки, замінено двері, встановлено вхідний бар’єр, встановлено систему вентиляції, пожежної сигналізації та блискавкозахисту. Крім того, було побудовано абсолютно нове крило із сучасною кухнею, їдальнею та тренажерним залом. Загальна вартість робіт склала 38 918 824, 72 гривні.

Під час передачі оновленої загальноосвітньої школи Василь Брензович, президент Товариства угорської культури Закарпаття (КМКС), розпочав свою промову з того, що він радий бачити, як плоди їхньої роботи дозрівають. Він сказав, що у 1989 р. угорська освіта відновилася у, «здавалося б, безнадійній» ситуації. Тоді молодим вчителям довелося перетворити школу зі старого дитячого садка без повної підтримки тодішньої системи. «Школі було потрібно багато завзятості, щоб школа вижила ціле покоління, і тому ми завжди вважали важливим допомогти у цьому угорцям Солотвина» – сказав президент. Він додав, що школа в Солотвині була однією з перших, яка була відремонтована за програмою базової школи. «Нарешті, через 30 років школа у Солотвині та учні тут можуть працювати в гідних умовах», – заявив він.

«Битва за угорську школу була виграна», – сказала Ільдіка Орос, президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці та Голова Закарпатської угорської асоціації вчителів. «Угорські вчителі того часу були одними з тих, зокрема серед них був Імре Бенедек, які вирішили, що потрібно створити угорську школу самостійно, – сказала президент, додавши: тодішня влада не могла заперечити це. Ми отримали стару, понівечену будівлю колишнього дитсадочка». Навчання могло розпочатися за умови приведення будівлі в порядок до вересня – за браком сил та грошей. Ільдіка Орос повідомила, що на той час завдяки великій співпраці їм вдалося навести порядок у школі настільки, що вони могли почати викладати. Тоді про школу в Солотвині забули, не займалися нею. «Основна шкільна програма була винайдена для зміцнення такихбастіонів, оскільки бастіоном угорської культури у цьому регіоні є середня школа Яноша Бойоі у Солотвині. Це місце, де вони можуть отримати повне навчання рідною мовою від дитячого садка до університету », – пояснила Ільдіка Орос. У своєму виступі президент запропонувала організувати табір «Ірка» наступного року в цій школі.

Директор школи Імре Бенедек висловив вдячність за оновлення базової школи. «Ми всі діти видобутку. Шахтар щодня ходив у копальні, не знаючи, чи повернеться ввечері до своєї родини», – сказав директор, додавши, що, слава Богу, трагедії в соляній шахті мало, хоча з часом було кілька обвалів. Імре Бенедек порівняв події 1989 року з обвалом шахт, коли 7 предметів не викладали угорською мовою, а потім у лютневий день вони вирішили розділитися. І це підтримали багато людей в окрузі, оскільки вони приїжджали звідусіль, «бо тут наприкінці потрібно було створити незалежну угорську школу». Директор сподівається, що цей процес стане «періодичним» і що протягом наступних 30 років вони зможуть знову вітати оновлену середню школу ім. Яноша Бойо. Нарешті, він подякував усім за допомогу, яку вони отримали до цього часу для сприяння утриманню школи.

Після промови учні виступили з піснею.

В кінці церемонії відбулось урочисте відкриття оновленої середньої школи ім. Яноша Бойо.

Оновлена площа середньої школи ім. Яноша Бойо в Солотвині становить 1148, додана частина – 538,68 квадратних метрів. Загалом 1687,10 кв. м.

Szabó Kata

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