Повідомлення з погрозами у день національного угорського свята

Особливе привітання надійшло сьогодні в редакцію Kárpátalja.ma в честь національного свята.

У листі написано, що якщо угорська громада хоче продовжувати жити в безпеці на українській землі, вона повинна припинити створювати національний анклав. Особливо виділили адміністративні реформи Берегівського району.

«Вам вдалося підкупити владу, але заплутати українських патріотів не вдасться!» – пишуть вони.

«Ми починаємо влаштовувати диверсії та теракти в ваших містах, селищах, школах та костелах доти, доки ідея створення окремого угорського району не буде скасовано. Отже, ваша безпека тільки у ваших руках. Якщо хочете мінімізувати кілкість жертв серед угорського населення, вживайте термінових заходів щодо скасування антиукраїнських ініціатив на Закарпатті.» – такими погрозливими рядками завершує свого листа «український патріот».

Серед адресатів є: Берегівська міська рада, Консульство Угорщини у Берегові, Консульство Угорщини в Ужгороді, УМДС (Демократична партія угорців Закарпаття) КМКС (Товариство угорської культури Закарпаття).

Нагадуємо, що сьогодні були заміновані три церкви в області.

B.K.

Kárpátalja.ma