Розпочато програму прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Україна

Завдяки спільній співпраці словацьких, угорських та українських громадських організацій було розпочато культурно-мистецьку програму в містах Вельке Капушани (Словаччина), Ніредьгаза (Угорщина) та Берегово (Україна).

Дворічний професійний проєкт був започаткований завдяки підтримці Програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020 роки. Спільною метою громадських організацій є поглиблення співробітництва даних регіонів та створення цільного прикордонного культурно-творчого простору.

У програмі беруть участь наступні організації: Асоціація Вельке Капушани та Околиці (м. Вельке Капушани, Словаччина), Карпатська асоціація мистецтв і культури (м. Ніредьгаза, Угорщина), Громадська організація «Pro Cultura Subcarpathica» (м. Берегово, Україна).

Програми проєкту «The Cross-Border Cultural Art Sapce» зосереджуються у наступних напрямках: створення прикордонних культурно-мистецьких центрів, проведення культурних заходів, розвиток туризму, презентація культурно-історичної спадщини, підвищення кваліфікації місцевих організаторів, культурних діячів, розвиток маркетингу місцевої продукції.

90% бюджету проєкту ­– 805,151 євро забезпечує Європейський Союз.

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