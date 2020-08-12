Вручення дипломів та закриття навчального року в Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ

5 серпня у Берегівській реформатській церкві відбулась церемонія вручення та урочисте закриття навчального року в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ (ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ).

Захід розпочався традиційно гімном, після якого представники конфесій проповідували слово Боже в рамках екуменічного богослужіння.

Після гімну інституту виконуючий обов’язки ректора Степан Черничко привітав присутніх.

З огляду на епідеміологічну ситуацію, державний секретар, відповідальний за національну політику Угорщини Арпад-Янош Потапі надіслав листа викладачам та випускникам навчального закладу, а також було показано відеозвернення держсекретаря угорського уряду з питань освіти Золтана Маружи.

Цьогорічна церемонія незвичайна у кількох аспектах. Випускники мали особливу честь бути першими, хто одягнув святкове вбрання закладу. Це насамперед вишукана мантія, комір та шапка. Уніформа виготовлена в стилі куруців, що за своєю природою, демонструє дух закладу, а також залишається вірною столітнім європейським університетським традиціям. Рефоматський пастор Янош Маргітич, греко-католицький пастор Іштван Мароші та римо-католицький пастор Янош Молнар попросили Божого благословення на святкове вбрання та на їх носіїв.

Від імені випускників виступив з промовою Гіді Давід, студент англійської філології, після чого випускники склали клятву студента.

Після цього випускники отримали дипломи бакалаврів. Цього року 109 випускників, десяти спеціальностей успішно закінчили навчання в ЗУІ ім. Ференца Ракоці ІІ.

Після студентського гімну, слово надали Василю Брензовичу, голові товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ). У своїй промові він провів паралелі між труднощами останніх років. Потім він побажав подальших успіхів випускникам.

Ільдіка Орос розрочала свою промову цитатою Мартіна Лютера Кінга: «Кінцева міра людини – не там, де він стоїть у хвилини комфорту та зручності, а там, де він стоїть у часи викликів та суперечок». Потім вона пояснила, наскільки це правдиво для випускників, яким чотири роки тому заклад забезпечив зручне середовищем, де вони могли рости і розвиватися, як слабкі паростки. Тоді, у часи труднощів, перешкод та хаосу, вони не здавались. Побажала бакалаврам сміливості та сили, щоб зробити правильні кроки для досягнення своїх цілей.

«Не бійся! Тільки віруй.» (V Глава. Марка 5, 36). Подолайте свої страхи і дійте! Бажаю вам багато успіхів у цьому! – цими словами Ільдіка Орос завершила урочисту промову.

Церемонія закінчилася благословенням та співанням «Szózat» і пісні « Завжди зі мною, Господи».

B. K.

Kárpátalja.ma