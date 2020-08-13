Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ передав тести на коронавірус Берегівській лікарні

Сто комплектів тестів було передано для Берегівської Центральної Районної Лікарні.
Пожертву передали у будівлі інституту.
Заклад намагається допомогти боротися з епідемією коронавірусу. Кампанія по збору коштів розпочалася після введення карантину. Першу високоцінну пожертву Берегівська лікарня отримала 22 квітня, а пізніше вони отримали захисні засоби. У рамках кампанії 5 червня Виноградівська районна лікарня також отримала медичне обладнання та прилади на суму понад 100 тисяч гривень.
Bursza Krisztina
Kárpátalja.ma