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Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ передав тести на коронавірус Берегівській лікарні

Szerkesztő: Weinrauch Eszter новини 2020-08-13 0 37 megtekintés

Сто комплектів тестів було передано для Берегівської Центральної Районної Лікарні.

Пожертву передали у будівлі інституту.

Заклад намагається допомогти боротися з епідемією коронавірусу. Кампанія по збору коштів розпочалася після введення карантину. Першу високоцінну пожертву  Берегівська лікарня отримала 22 квітня, а пізніше вони отримали захисні засоби. У рамках кампанії 5 червня Виноградівська районна лікарня також отримала медичне обладнання та прилади на суму понад 100 тисяч гривень.

Bursza Krisztina

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