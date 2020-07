Kárpátalja anno: a császlóci óriástölgy

A Kárpáti Kalendárium 1966. évi kiadásában olvashatjuk Szova Péter írását a császlóci óriástölgyről.

„Évszázadok viharzottak el fölötte – öt, hat, vagy talán hét is. Ki tudná pontosan megmondani anélkül, hogy megszámlálná az évgyűrűt? De hát a százszázalékos pontosság itt talán nem is olyan nagyon fontos. Az óriástölgy méretei annyira lenyűgözőek, hogy itt még száz-kétszázéves tévedés is megbocsátható.

Területünkön ehhez fogható óriásfa kevés van. Ha ez a császlóci óriástölgy beszélni tudna, bizonyára sokat mesélhetne a letűnt korokról, melyeknek néma tanúja volt. Talán még Batu kán vad hordáiról is el tudna mondani egyet-mást…”

Már csak egy kérdésem maradt: vajon áll-e még a császlóci faóriás?

Marosi Anita

Kárpátalja.ma