Régi tárgyak: a zománcozott tésztaszűrő

A sütés és főzés akaratlanul is a háziasszonyi teendőkhöz kapcsolódik. Egykor a gazdasszony feladata a konyhai munkák ellátása és a gyermekek nevelése volt. Mára azért bővült a kör, de az alap, vagyis a főzés sok esetben ma is a nőkre hárul. Valljuk be, minden valamire való háziasszony azon munkálkodik, hogy finomabbnál finomabb ételeket készíthessen a család számára.

A főzés kapcsán most a tésztás ételekről és az elkészítésükhöz szükséges egyik eszközről, a tésztaszűrőről lesz szó. Maga a tészta, mint alapanyag, ha az olaszokat nem is éri utol, de fontos helyet kap az ételeink között. A tésztát a gazdasszony maga készítette. Gyúrta, nyújtotta és apró levestészta, kocka- vagy laskatészta, netalán tyúkfül/masnitészta is készült belőle. A sort még sokáig folytathatnánk.

Megosztó elméletek vannak arról, hogy honnan származhat maga a tészta. Egyesek az arab, nomád népektől eredeztetik, akik számára igazán hasznos volt a vándorlás során, hogy szárítva tárolták, amihez aztán csak forró víz kellett, hogy fogyaszthatóvá váljon. Nem is járunk messze.

Nos, a tészta elkészítésekor a főzést követően fontos azt leszűrni, hogy a fölösleges víz teljesen kicsepegjen belőle. Ehhez használták régen és használjuk ma is a tésztaszűrőt, melynek megannyi változata alakult már ki.

A kezdetleges, agyagból megformált és kiégetett cserépszűrőkön át a fém termékekig széles a skála. Régen az ügyes kezű mesterek agyagból tálszerű edényt formáltak, apró lyukakat fúrtak rá, s aztán kiégették. Hogy könnyen kézbe vehető legyen, füleket is készítettek rá. A tésztaszűrők a későbbiekben is hasonló alakot öltöttek, csak alapanyaguk változott.

A most bemutatott tésztaszűrő a Nagyberegi tájház konyhai eszköztárát gazdagítja. Zománcozott, kétfülű mély edény, melyben jókora adag tésztát is le lehet szűrni. Az idő folyamán jócskán megkopott. A sok használattól a zománc néhol lepattogott róla, de még így is jellegzetes dísze a paraszti konyhának.

Általában véve a szűrőknek többféle funkciója van. Tésztaszűrőre akkor van szükség, mikor főzés után a tésztáról leszűrjük a vizet. De ma már a saláta, gyümölcs és zöldség is leöblíthető egy ilyen durva szűrő segítségével. A nagyon finom szemű szűrőkben pedig a levest is átpasszírozhatjuk. Lényeg az, hogy egy konyha elengedhetetlen kelléke.

“Konyhánk, ételeink, akárcsak a zenénk, a nyelvünk, elütnek a nyugati népekéitől, azonban ezzel kapcsolatban megállapíthatjuk azt is, hogy nem a magyarság hátrányára. Mindezt ismerni nemcsak érdekes, hanem hasznos is.” (Gundel Károly)

Gál Adél

Kárpátalja.ma