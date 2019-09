„Hallottam, hogy nyikorog a kerék és egy ütést éreztem” – ki parancsol megálljt az ittas vezetőknek?

Beregszászi állatvédők szenvedtek súlyos balesetet múlt szombaton egy ittas sofőr felelőtlensége miatt.

A Bundás Második Esély Beregszászi Állatmentő Egyesület munkatársainak hiánypótló tevékenységéről mi is beszámoltunk korábban. A kóbor állatokat menhely hiányában otthon, vagy ideiglenes befogadóknál helyezik el. Egy kóbor kutyust próbált befogni augusztus 31-én is Terlecki Andzselika és Horváth Alexandra, az egyesület két aktivistája, amikor a szerencsétlenség megtörtént.

– Már szombat délelőtt is láttuk Andzselikával a kutyát, de nem tudtuk befogni – számolt be az esetről a Kárpátalja.ma megkeresésére Horváth Alexandra. – Volt aznap három cicaivartalanításunk. Délután újra megláttuk a Tinódi és a Bakó Gábor utca sarkánál. Rögtön meg is álltam előtte, nehogy elszaladjon. Kiszálltunk, odajött hozzám az állat. Pár pillanat múlva hallottam, ahogy hatalmas zajjal közeledik egy autó. Meg is jegyeztem Andzselikának, hogy valaki már megint száguldozik. Aztán már csak azt hallottam, hogy nyikorgott a kerék, és egy ütést éreztem.

A kültéri kamerák tanúsága szerint a mellékútról érkező jármű nagy sebességgel csapódott az állatvédők autójának, elsodorva a két nőt. Noha többen a helyszínre siettek, jól láthatóan percekig meg sem közelítették a földön fekvőket. Halottnak hitték őket, s nem mertek odamenni hozzájuk – mondták később.

– Közel tíz percig lehettem eszméletlen állapotban. Amikor felébredtem, Andzselikát kerestem, aki úgy öt méterre feküdt mozdulatlanul. Ömlött a fejéből a vér, a szája habzott, eszméletlen volt. Kijött egy mentő, de a sofőr feleségét vitte el, pedig neki nem volt olyan súlyos az állapota és magánál volt – mondta a 29 éves hölgy, aki maga hívta újra a mentőket, hogy mielőbb segítséghez juttassa kollégáját, akit pár perccel később nyílt koponyatöréssel, életveszélyes állapotban szállítottak a beregszászi kórházba.

– Engem nem szállítottak el. A rendőrök kérdezték, hogy történt az eset, mire emlékszem. A sofőr is ott volt, hulla részegen, egy karcolás sem lett rajta. Kiabáltam vele, s amikor megkérdeztem, hogy volt képes ilyen sebességgel vezetni, részegen autóba ülni, az volt a válasza, hogy szerencsém, hogy nő vagyok, máskülönben beverné a képem – mondta Alexandra, akit végül egy személyautóval szállítottak kórházba. Agyrázkódása van és könnyebb sérüléseket szenvedett.

Andzselika állapota súlyos. Beregszászi és ungvári orvosok kezelik. Jelenleg nincs szállítható állapotban.

Az elkövető előzetes letartóztatásban van Ungváron. Felesége az orvosok beleegyezése nélkül hagyta el a kórházat.

A mentett állatok ideiglenes befogadóknál vannak. Mielőbbi örökbefogadásra bíztatjuk az olvasókat, mivel az aktivisták felépüléséig rögös az út.

Ha Andzselikának segítenének, az alábbi számlaszámon tehetik meg azt:

Приват банк

4149 6293 9238 2149

Терлецька Анджеліка Василівна

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma