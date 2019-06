Kárpátaljai vállalkozások: a Kárpát RobiPro

Újabb előítélettől szabadultam meg: humán beállítottságúként mostanáig úgy gondoltam, hogy az informatika reálosoknak való, csak a kockák lelnek benne örömet; számomra unalmas, szükséges rossz. A robotikáról meg leginkább a Terminátor sorozat jutott eszembe.

Tévedtem.

Miután Kurmai István programozó informatikus, a Kárpát RobiPro vállalkozás elindítója bemutatta az általa vezetett robotika szakkör tevékenységét, más szögben kezdtem látni a számítástechnika világát.

Nem leszek ugyan függő, ám ezentúl jobban értékelem azt a sok-sok lehetőséget, amit ez a terület tud nyújtani.

Ismerjük meg a beregszászi Kárpát RobiPro vállalkozást!

– Korábban már szerepeltél a Kárpátalja.ma oldalán, amikor mint nagycsaládos édesapát mutattunk be olvasóinknak (az interjú elolvasható itt) Most más oldalról ismerhetünk meg téged. Idén januárban indítottad el a vállalkozásodat, melynek keretében robotika foglalkozást tartasz gyerekeknek. Mielőtt erről beszélgetnénk, oszd meg velünk, hogy te hogyan kerültél kapcsolatba az informatikával!

– Más irányban indult el az életem: a nagyszőlősi villamostechnikai iskola elvégzése után itthon, Beregszászban helyezkedtem el a villanytelepen. Ott találkoztam először számítógépekkel, s megtetszett az informatika világa. Itthonra is beszereztem egy gépet, majd beiratkoztam az Ungvári Nemzeti Egyetemre, ahol informatikus tanár, programozó végzettséget szereztem.

– Munkát is váltottál?

– Amikor a Beregszászi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya meghirdetett egy rendszer-adminisztrátori állást, én is jelentkeztem rá. Felvettek, s tíz évet töltöttem el a hivatalban. Eközben már itthonról is dolgoztam: külföldi cégeknek, hivataloknak készítettem számítógépes programot. Miután egyre komolyabban végeztem ezt a tevékenységet, úgy döntöttem, hogy önálló vállalkozást nyitok. A családi házunkban rendeztem be az irodámat. Ennek már hét éve.

– Hogyan került képbe a robotika?

– Néhány éve elnökségi tagja lettem a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének (KMNE). Sokat ötleteltünk azon, hogy milyen programokat, szakköröket lehetne szervezni a tagcsaládok gyermekeinek. Szóba került az okos világ, a számítástechnika, a robotika. Úgy gondoltuk, hogy ez érdekelheti őket.

– Milyen lépéseket tettetek ebben az irányban?

– Az egyesület vásárolt két robotot, s kéthetente szakkör formájában foglalkoztam a gyerekekkel. Újdonság volt számukra ez a terület.

– Hogyan lett a szakkörből vállalkozás?

– A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdetett családbarát vállalkozások támogatására. Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne tovább fejleszteni a robotika szakkört, komolyabban foglalkozni vele.

A garázsunk tetején rendeztem be azt a szobát, amelyben egyszerre nyolc gyermek tud robotikával foglalkozni. Bútorokat, játékokat, informatikai eszközöket szereztem be. Idén januárban, a KMNE családi napján mutatkozott be a Kárpát RobiPro.

– Miből áll a robotika?

– Speciális legókat használunk egy-egy robot felépítéséhez. Ezeknek több típusa is van. Én először a legfejlettebb robotot, a LEGO Mindstorms – EV3-at ismertem meg. Közben rájöttem, hogy ettől vannak egyszerűbb, könnyebben és gyorsabban összerakható változatok, mint amilyen a LEGO WeDo 2.0 és a LEGO Boost család. A LEGO WeDo 2.0-t hétéves kortól ajánlják, ám óvodások is foglalkozhatnak vele, s még a tízéveseket is leköti. Nyolc adott témát tartalmaz a csomag, ugyanakkor további témák kidolgozására is alkalmas, amelyhez már a gyerekek kreativitása szükséges.

– Mi található egy LEGO WeDo 2.0 készletben?

– Az alapcsomag legóalkatrészeket, valamint elemmel és akkumulátorral felszerelt okosblokkot tartalmaz. Ez utóbbit lehet bluetooth-on keresztül okoskészülékhez, tablethez, laptophoz csatlakoztatni. Ehhez külön programot és oktatási csomagot is adnak. Emellett még motor és mozgásérzékelő is található a készletekben.

A többi LEGO-család még több és fejlettebb alkatrészből áll.

– Hogyan épül fel egy foglalkozás?

– Minden óra külön témáról szól. Ehhez oktatási anyagot ad a játék. Ez oroszul vagy angolul található meg egyelőre, de lefordítom a gyerekeknek.

A foglalkozás kezdetén megnézünk egy rövid oktatófilmet. Igen változatos témák vannak: mozgás, súrlódás, sebesség, a békák fejlődése, a méhek tevékenysége, húzóerő.Ezt követően kirakjuk a robotot. A használati utasítás lépésről lépésre mutatja be egy-egy robot felépítésének folyamatát. Majd beprogramozzuk, hogy irányt, színt, sebességet tudjon változtatni.

– Említetted, hogy egy órán nyolc gyermek vesz részt. Ők hogyan dolgoznak?

– Kettesével ültetjük le őket az asztalokhoz. A párokat rendszeresen váltjuk. A gyerekek összedolgoznak egy-egy robot felépítésénél. Minden asztalon található egy-egy okoskészülék, illetve egy-egy doboz LEGO. Általában a páros egyik tagja az alkatrészeket válogatja, a másik a robotot építi.

90 perc szükséges egy-egy téma feldolgozásához. Ez soknak tűnik, de az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek észre sem veszik, hogy letelt az idő.

– Jelenleg hányan járnak hozzád robotikára?

– Három nyolcfős csoportom van. Fiúk és lányok vegyesen. Egyaránt ügyesek. A korosztály is változatos: 1–7. osztályosok. A korkülönbség sem jelent problémát. A téma minden gyereket érdekel.

– Honnan érkeznek a tanulók?

– A helyiek mellett Tiszaújhely, Dercen, Zápszony, Borzsova, Beregújfalu, Mezőkaszony településekről jönnek.

– Egyedül tartod a foglalkozást?

–Két munkatársam is van: a feleségem, Szilvia mentálhigiénés szakember. Egy-egy téma feldolgozásában vesz részt. Mellette van egy főiskolai gyakornokom is, aki szintén a foglalkozások levezetésében segít.

– Ha már szóba került a család. Négy gyermeketek van. Őket mennyire érdekli a robotika?

– A két fiunk is szívesen nekiül egy-egy robot felépítésének.

– Hol találhatnak rátok az érdeklődők?

– Honlapot működtetünk, jelen vagyunk a Facebook-on is.

De szívesen tartunk bemutatókat szülinapokon, iskolákban is.

– Milyen terveitek vannak?

– Szeretnénk újabb csoportokat indítani, illetve tovább fejleszteni a szolgáltatásainkat. Terveink között szerepel a robotika mellett a programozási felület, pl. a Scratch megismertetése a gyerekekkel. Emellett szívesen nyitnánk más járások felé is. Ehhez azonban az infrastruktúra fejlesztése és további munkatársak alkalmazása szükséges.

– Sok sikert kívánok ehhez!

Marosi Anita

Kárpátalja.ma